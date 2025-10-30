Campesinos michoacanos incumplen acuerdos nacionales con toma de casetas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las recientes acciones emprendidas por organizaciones campesinas en Michoacán, que incluyeron bloqueos parciales y la toma de casetas de peaje, representan un incumplimiento directo a los acuerdos nacionales firmados con autoridades federales, advirtió el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El funcionario recordó que, en los acuerdos alcanzados a nivel nacional, se estableció de manera explícita que las organizaciones se abstendrían de realizar bloqueos o cierres de vías de comunicación —específicamente en el punto siete del documento— con el fin de privilegiar el diálogo y no afectar a terceros.

“Estos compromisos no se están respetando, y es necesario que las dirigencias campesinas actúen con responsabilidad”, subrayó Zepeda.

El secretario enfatizó que las movilizaciones que interrumpen el tránsito vulneran derechos fundamentales, como el libre desplazamiento de personas, transportistas y turistas, además de generar afectaciones económicas para comunidades y comercios locales.