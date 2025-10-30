Campesinos michoacanos incumplen acuerdos nacionales con toma de casetas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las recientes acciones emprendidas por organizaciones campesinas en Michoacán, que incluyeron bloqueos parciales y la toma de casetas de peaje, representan un incumplimiento directo a los acuerdos nacionales firmados con autoridades federales, advirtió el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.
El funcionario recordó que, en los acuerdos alcanzados a nivel nacional, se estableció de manera explícita que las organizaciones se abstendrían de realizar bloqueos o cierres de vías de comunicación —específicamente en el punto siete del documento— con el fin de privilegiar el diálogo y no afectar a terceros.
“Estos compromisos no se están respetando, y es necesario que las dirigencias campesinas actúen con responsabilidad”, subrayó Zepeda.
El secretario enfatizó que las movilizaciones que interrumpen el tránsito vulneran derechos fundamentales, como el libre desplazamiento de personas, transportistas y turistas, además de generar afectaciones económicas para comunidades y comercios locales.
“Entendemos sus causas, pero no podemos justificar acciones que obstaculicen la vida cotidiana y el desarrollo del estado”, apuntó.
A pesar de las afectaciones, Zepeda Villaseñor reafirmó la voluntad del Gobierno de Michoacán para seguir acompañando al sector campesino en la búsqueda de soluciones a sus demandas. Señaló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha instruido mantener canales abiertos de diálogo con las organizaciones, siempre dentro del marco institucional y con respeto a la ley.
