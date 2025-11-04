Campesinos mantienen presencia en caseta de Panindícuaro, con paso sin cobrar cuota

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se reportó la presencia de manifestantes en la plaza de cobro Panindícuaro, ubicada en el kilómetro 307 de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, sin que se registraran retenciones al tránsito vehicular.
De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, los inconformes se mantienen en ambos cuerpos de circulación, permitiendo el paso libre a los automovilistas y sin cobro en la caseta, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.
Este punto ha sido uno de los más activos en los últimos días durante las protestas de productores del campo, quienes exigen un precio de garantía más alto para la tonelada de maíz, además de apoyos directos al sector agrícola. Las movilizaciones han incluido bloqueos parciales y tomas de casetas en diferentes tramos carreteros del estado.
Aunque algunos tramos fueron liberados antes del fin de semana, los agricultores han retomado sus acciones de presión sin impedir la circulación, en espera de nuevas mesas de diálogo con autoridades federales y representantes de la industria.
