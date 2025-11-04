Campesinos mantienen presencia en caseta de Panindícuaro, con paso sin cobrar cuota

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se reportó la presencia de manifestantes en la plaza de cobro Panindícuaro, ubicada en el kilómetro 307 de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, sin que se registraran retenciones al tránsito vehicular.

De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, los inconformes se mantienen en ambos cuerpos de circulación, permitiendo el paso libre a los automovilistas y sin cobro en la caseta, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.