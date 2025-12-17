Campesinos llaman a bloqueos este miércoles en Michoacán; ¿dónde?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, los trabajadores del campo en Michoacán han convocado a nuevos bloqueos carreteros como parte de su protesta, debido a la falta de avances en sus demandas tras varias reuniones con instancias.

La convocatoria es parte del Paro Nacional por el rescate del campo mexicano, que busca presionar al gobierno para que atienda las necesidades urgentes del sector agrícola.

Los productores de diversas regiones del estado, como Ecuandureo, Panindícuaro, Yurécuaro, Zinapécuaro, Crucero de San Gregorio y Vista Hermosa, han sido convocados a unirse al paro para exigir soluciones ante la falta de respuestas por parte del gobierno.

Las protestas se concentrarían, a la 1:00 pm, en puntos clave como la Caseta Occidente en Zinapécuaro.

El mensaje principal de los manifestantes es claro: “Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno”.

Este paro se da en el contexto de mesas de diálogo que no han logrado concretar ninguna respuesta efectiva para los problemas que enfrenta el campo, como la falta de apoyos a los productores y el abandono de políticas públicas que permitan el desarrollo del sector agrícola, a decir de los manifestantes.