Campesinos liberan caseta en Panindícuaro tras protesta por precio justo de maíz

Panindícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación vehicular en la Autopista de Occidente fue restablecida este lunes a la altura del kilómetro 307, en la caseta de peaje de Panindícuaro, luego de que un grupo de campesinos se retirara tras mantener presencia en el lugar como forma de protesta.

Los manifestantes exigían un precio justo para los cultivos de maíz y sorgo, como parte de una demanda que ha tomado fuerza en distintos puntos del estado ante las condiciones económicas que enfrenta el campo michoacano.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5i) de Michoacán emitió una alerta vial y pidió a los automovilistas manejar con precaución en la zona, ya que la circulación fue reactivada tras la liberación del punto.

