Campesinos liberan caseta en Michoacán por Día de Muertos; bloqueos totales, el lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores agrícolas que mantenían bloqueos en distintas autopistas del estado anunciaron la liberación temporal de las casetas, en solidaridad con las celebraciones del Día de Muertos en Michoacán.

Desde la caseta de cobro de Panindícuaro, los manifestantes informaron que, como parte del respeto a las festividades tradicionales, permitirán el paso libre de peaje, con plumas alzadas, durante este fin de semana.

No obstante, advirtieron que el próximo lunes volverán a cerrar el paso, ahora con un bloqueo total en las casetas, como parte de sus demandas.

“Seguimos firmes en el movimiento”, enfatizaron los campesinos en declaraciones recogidas por RED113.