Campesinos liberan caseta de Vista Hermosa, Michoacán; estas siguen tomadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta este miércoles por la mañana continuaban los bloqueos en varios puntos de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán, como parte de una jornada de protestas campesinas que inició desde el lunes por la mañana. Las manifestaciones han generado afectaciones viales considerables, principalmente en plazas de cobro clave como Zinapécuaro, Panindícuaro y Ecuandureo.
De acuerdo con un reporte emitido por el Centro SICT Michoacán con corte a las 07:00 horas de este miércoles, al menos tres plazas de cobro permanecen totalmente bloqueadas en ambos sentidos de circulación. Se trata de Zinapécuaro (km 202), Panindícuaro (km 307) y Ecuandureo (km 360), donde se mantienen filas de vehículos que alcanzan decenas de kilómetros.
En la plaza de Zinapécuaro, se reporta una retención vehicular de hasta 37 kilómetros en dirección a Zapotlanejo (Cuerpo A) y de 23 kilómetros hacia Maravatío (Cuerpo B), con un estimado de más de 3,700 vehículos detenidos. En Panindícuaro, la fila hacia Zapotlanejo llega a los 3 kilómetros, mientras que en Ecuandureo alcanza los 4 kilómetros.
Ante esta situación, se han habilitado retornos provisionales en distintos tramos de la autopista para permitir que algunos vehículos puedan salir del área de afectación. También se brinda atención médica y suministro de alimentos a las personas varadas, aunque los tiempos de espera siguen siendo prolongados.
En contraste, la plaza de cobro Vista Hermosa (km 390) ya fue liberada en ambos sentidos, permitiendo el paso normal de vehículos con cobro habitual. Sin embargo, los bloqueos en los demás puntos continúan activos y sin una hora definida para su levantamiento.
Se recomienda a los automovilistas evitar transitar por esta vía y mantenerse informados a través de canales oficiales. Asimismo, se sugiere considerar rutas alternas y extremar precauciones ante la posible presencia de vehículos detenidos a lo largo del trayecto.
