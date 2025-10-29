Campesinos liberan caseta de Vista Hermosa, Michoacán; estas siguen tomadas

De acuerdo con un reporte emitido por el Centro SICT Michoacán con corte a las 07:00 horas de este miércoles, al menos tres plazas de cobro permanecen totalmente bloqueadas en ambos sentidos de circulación. Se trata de Zinapécuaro (km 202), Panindícuaro (km 307) y Ecuandureo (km 360), donde se mantienen filas de vehículos que alcanzan decenas de kilómetros.

En la plaza de Zinapécuaro, se reporta una retención vehicular de hasta 37 kilómetros en dirección a Zapotlanejo (Cuerpo A) y de 23 kilómetros hacia Maravatío (Cuerpo B), con un estimado de más de 3,700 vehículos detenidos. En Panindícuaro, la fila hacia Zapotlanejo llega a los 3 kilómetros, mientras que en Ecuandureo alcanza los 4 kilómetros.