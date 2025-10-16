Campesinos liberan carreteras entre La Piedad, Michoacán, y Guanajuato; advierten posible regreso de bloqueos

La decisión de permitir nuevamente el paso fue tomada durante una reunión celebrada la madrugada del 16 de octubre en la Casa de la Cultura de Pénjamo, con presencia de productores agrícolas de distintas regiones y autoridades estatales y federales.

Al encuentro asistieron representantes del gobierno de Guanajuato, encabezados por el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, así como el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Rubén Medina Niño.

Aunque los productores aceptaron liberar los tramos carreteros, dejaron en claro que no se trata de una concesión definitiva. En sus palabras: “Accedemos a liberar, pero no a rendirnos”, se dijo en páginas locales.

La continuidad del libre tránsito dependerá del resultado de una reunión pendiente en la Ciudad de México, donde los agricultores exigen soluciones concretas. De no concretarse acuerdos, los bloqueos podrían retomarse de forma indefinida.