Campesinos exigen soluciones para hoy o paralizan 4 estados, entre ellos Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agricultores que integran el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) lanzaron un ultimátum al Gobierno Federal al declarar un estado de “alerta máxima” ante la falta de respuesta a sus demandas para garantizar precios justos de maíz y sorgo, productos cuya trilla está por iniciar en varias entidades del país.

A través de redes sociales, el movimiento expresó su inconformidad por lo que consideraron una política de evasión y retraso por parte de las autoridades, lo que —según denunciaron— favorece a grandes industrias agroalimentarias, quienes estarían en posición de imponer precios por debajo de los costos de producción.

Delegaciones del MAC provenientes de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro permanecen en la Ciudad de México a la espera de una reunión formal con legisladores federales. No obstante, afirmaron que hasta el momento no han recibido respuesta, lo cual calificaron como “una traición al campo”.

El movimiento estableció como límite el mediodía del día de su anuncio para que se instale una mesa de diálogo resolutiva. En caso contrario, advirtieron que procederán al bloqueo de carreteras en los cuatro estados mencionados, como medida de presión.

Finalmente, hicieron un llamado a productores agrícolas de todo el país para “alzar la voz” y manifestarse en defensa del campo mexicano.

Libre tránsito en autopistas de Michoacán; Segob mantiene atención permanente

Al respecto, previo a dicha movilización, la Secretaría de Gobierno informa que la circulación vehicular se mantiene libre en la Autopista Siglo XXI y en la Autopista de Occidente, lo que permite un tránsito fluido y seguro para automovilistas y transportistas que cruzan el territorio estatal.

En el reporte de las 09:30 horas las vías de comunicación operan con normalidad y sin reportes de bloqueos, mientras que se mantiene desplegado un operativo de seguridad y vigilancia en diversos puntos estratégicos del estado con el propósito de atender cualquier eventualidad con oportunidad.

