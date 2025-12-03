Campesinos de Michoacán llegan a CDMX en tractores para protestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Campesinos provenientes de Michoacán, y de otros puntos del país, se movilizaron este miércoles al Centro Histórico de la Ciudad de México para protestar contra la reforma a la Ley General de Aguas, al considerar que atenta contra sus derechos de uso y transmisión del recurso hídrico.

La movilización fue parte de una protesta nacional en la que participaron también productores agrícolas, transportistas y organizaciones campesinas de diversos estados del país.