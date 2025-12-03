Campesinos de Michoacán llegan a CDMX en tractores para protestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Campesinos provenientes de Michoacán, y de otros puntos del país, se movilizaron este miércoles al Centro Histórico de la Ciudad de México para protestar contra la reforma a la Ley General de Aguas, al considerar que atenta contra sus derechos de uso y transmisión del recurso hídrico.
La movilización fue parte de una protesta nacional en la que participaron también productores agrícolas, transportistas y organizaciones campesinas de diversos estados del país.
En pancartas y consignas, los inconformes expresaron su rechazo a los cambios propuestos, los cuales, afirmaron, limitarían la posibilidad de heredar, vender o transferir concesiones de agua vinculadas a sus tierras.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y medios de comunicación, el contingente michoacano arribó a pie y en vehículos agrícolas, exigiendo respeto a los derechos adquiridos sobre pozos y manantiales utilizados por generaciones.
Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán ha declarado recientemente que no tiene registro de protestas locales directamente ligadas a la reforma, los manifestantes en CDMX aseguraron que su presencia obedece a una creciente preocupación por el impacto que podría tener la legislación en comunidades rurales del estado.
La reforma, que avanza en el Congreso, busca endurecer el control del Estado sobre el uso del agua y regular la transmisión de concesiones entre particulares. Organizaciones del campo han advertido que, de aprobarse en sus términos actuales, afectaría el patrimonio de miles de familias agricultoras en Michoacán y otras regiones productoras del país.
rmr