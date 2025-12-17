Campesinos anuncian bloqueos este miércoles; advierten posibles protestas en Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agricultores del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron una jornada nacional de protesta para este miércoles 17 de diciembre. A través de redes sociales, llamaron a miles de productores a movilizarse de forma simultánea en distintos puntos del país ante lo que califican como una “crisis agraria sin solución” y el incumplimiento del gobierno federal respecto a la compra de cosechas.
Las convocatorias incluyen reuniones en municipios como Pénjamo, Guanajuato, y zonas del Bajío, con llamados directos a agricultores a sumarse a un paro nacional. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la toma de carreteras en Michoacán, los antecedentes de movilización campesina en el estado hacen prever posibles afectaciones, especialmente en accesos estratégicos.
Las organizaciones exigen precios de garantía justos para productos como el maíz y el trigo, acceso a canales de comercialización, y la intervención inmediata de dependencias como la Secretaría de Agricultura (SADER) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
"Si en la reunión de hoy no hay soluciones inmediatas, nos vamos al paro nacional", se lee en una de las publicaciones más recientes del MAC, acompañada de imágenes donde se convocan acciones a partir de las 11:00 horas.
Además, y en caso de obtener respuesta, también amagan con bloquear en Navidad y Año Nuevo.
Este tipo de protestas no es nuevo. En octubre y noviembre pasado también se registraron manifestaciones de campesinos exigiendo precios justos para la tonelada de maíz. En esa ocasión, los bloqueos duraron incluso hasta 72 horas y provocaron severas afectaciones al transporte de mercancías y de personas.
La convocatoria de este 17 de diciembre ha sido difundida principalmente a través de redes sociales por las páginas oficiales del MAC, con mensajes dirigidos a agricultores del Bajío y del centro del país. La consigna “Cada estado en su tierra” busca replicar las acciones de protesta en distintos puntos, sin necesidad de una concentración masiva en la capital. Esto podría traducirse en bloqueos simultáneos en diversas vías federales y locales.
Hasta el cierre de esta edición, autoridades de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales no han emitido comunicados específicos sobre cierres o rutas alternas.
rmr