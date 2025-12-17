Campesinos anuncian bloqueos este miércoles; advierten posibles protestas en Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agricultores del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron una jornada nacional de protesta para este miércoles 17 de diciembre. A través de redes sociales, llamaron a miles de productores a movilizarse de forma simultánea en distintos puntos del país ante lo que califican como una “crisis agraria sin solución” y el incumplimiento del gobierno federal respecto a la compra de cosechas.

Las convocatorias incluyen reuniones en municipios como Pénjamo, Guanajuato, y zonas del Bajío, con llamados directos a agricultores a sumarse a un paro nacional. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la toma de carreteras en Michoacán, los antecedentes de movilización campesina en el estado hacen prever posibles afectaciones, especialmente en accesos estratégicos.