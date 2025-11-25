Campanas de templos de Pátzcuaro sonarán al unísono en concierto gratuito

El concierto está a cargo del equipo español Terra Levis, bajo la coordinación de Luis Carlos López, quienes han diseñado esta propuesta artística como una forma de revalorizar el patrimonio sonoro de las ciudades.

La actividad es gratuita y abierta a todo el público, y busca conectar a residentes y visitantes con la identidad cultural y musical de este Pueblo Mágico, considerado “el alma de México”.

El Festival Internacional de Órgano de Morelia continuará con actividades hasta el 7 de diciembre. Para conocer la programación completa, se puede consultar su página de Facebook: Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”.

