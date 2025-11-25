Campanas de templos de Pátzcuaro sonarán al unísono en concierto gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la edición 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) “Alfonso Vega Núñez”, se llevará a cabo un concierto de campanas en el Centro Histórico de Pátzcuaro el próximo viernes 5 de diciembre, a las 18:00 horas.
Este evento sonoro único unirá el repique de campanas de templos emblemáticos como la Compañía de Jesús, el Sagrario, el Santuario de Guadalupe, San Francisco y San Juan de Dios, transformando la tarde en una experiencia musical llena de historia y emoción.
El concierto está a cargo del equipo español Terra Levis, bajo la coordinación de Luis Carlos López, quienes han diseñado esta propuesta artística como una forma de revalorizar el patrimonio sonoro de las ciudades.
La actividad es gratuita y abierta a todo el público, y busca conectar a residentes y visitantes con la identidad cultural y musical de este Pueblo Mágico, considerado “el alma de México”.
El Festival Internacional de Órgano de Morelia continuará con actividades hasta el 7 de diciembre. Para conocer la programación completa, se puede consultar su página de Facebook: Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”.
