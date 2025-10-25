Camioneta se incendia en la autopista Siglo XXI

Taretan, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta de carga ardió en llamas sobre la autopista Siglo XXI, resultando perdida total, sin que se reportaran personas lesionadas, a decir de fuentes de rescate.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilometro 111, del tramo carretero Uruapan – Taretan, en las inmediaciones de la gasolinera "La Purísima", donde quedo convertida en chatarra una camioneta de la marca Nissan NP 300 de Color blanco, con caja refrigerante.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios de Taretan, quienes a pesar de su rápida respuesta no pudieron evitar que las llamas consumieran por completo la unidad motriz. En el sitio no fueron localizadas personas heridas.

La carretera de cuota fue parcialmente cerrada durante las labores de auxilio y se solicitó la intervención de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones para realizar los peritajes respectivos.

mrh