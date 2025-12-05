Camioneta se estrella en la Siglo XXI; cinco adultos y dos menores resultan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta tipo van se impactó contra una barrera metálica de contención y salió de la carpeta asfáltica, dejando como saldo siete personas lesionadas, en un accidente ocurrido este 5 de diciembre sobre la autopista Siglo XXI.

El percance se registró a la altura del kilómetro 298+600, en el tramo carretero Feliciano–Lázaro Cárdenas, en los límites entre Guerrero y Michoacán. En el lugar quedó siniestrada una camioneta tipo van, color blanco, con placas NAA-957-B.

Al sitio acudieron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes brindaron atención a María del Carmen M., de 67 años; Armando G., de 58 años; Doraly A., de 49; Ithan G., de 8 años; y Denise Xadani L. A., de 27 años. Todos ellos fueron trasladados a la Clínica Morelia, ubicada en Lázaro Cárdenas.

Otras dos personas, Valeria S., de 19 años, y Olga Linda H., de 51, fueron canalizadas a la Clínica Fátima para su valoración médica correspondiente.