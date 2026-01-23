Michoacán

Camioneta cae a barranco tras choque con motocicleta en Huetamo; hay 4 heridos

Sucedió en la carretera a Comburindio
Camioneta cae a barranco tras choque con motocicleta en Huetamo; hay 4 heridos
CORTESÍA
RED113
Publicado

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro personas resultaron lesionadas tras el choque entre una motocicleta y una camioneta; esta última cayó a un barranco ubicado a la orilla de la carretera Huetamo-Comburindio, informaron fuentes policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este viernes y fue reportado por lugareños al número de emergencias. Posteriormente, acudieron paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos y los canalizaron a un hospital.

CORTESÍA

De igual manera, arribaron oficiales de Tránsito, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y, con apoyo de una grúa, retiraron los vehículos siniestrados.

mrh

Accidente
Huetamo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com