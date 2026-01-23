Camioneta cae a barranco tras choque con motocicleta en Huetamo; hay 4 heridos

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro personas resultaron lesionadas tras el choque entre una motocicleta y una camioneta; esta última cayó a un barranco ubicado a la orilla de la carretera Huetamo-Comburindio, informaron fuentes policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este viernes y fue reportado por lugareños al número de emergencias. Posteriormente, acudieron paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos y los canalizaron a un hospital.