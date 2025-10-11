Camino de Ánimas, experiencia que invita Urandén a vivir la celebración de Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pátzcuaro se ha convertido en uno de los principales destinos para la celebración de la Noche de Muertos, la isla de Janitzio es la de mayor escaparate, pero Urandén poco a poco sobresale tras recobrar vida ante la sequía que vivió.

Por segundo año consecutivo, la comunidad alista la experiencia "Camino de las Ánimas", donde los manantiales son la principal atracción para los michoacanos, turistas y visitantes y el misticismo de la noche permitirá que se viva una experiencia única con música, danza y representaciones en canales iluminados junto a la cocina local y la caza del pato.

El rescate de los manantiales en la isla de Urandén han orillado que las autoridades lo hayan declarado como parte del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Patrimonio Ambiental. Esto ha impulsado el turismo en la comunidad, por lo que en la Semana de Celebración de la Noche de Muertos hay varias actividades que se realizarán del 24 al 26 de octubre y del 31 de octubre al 02 de noviembre.

El Camino de las Ánimas es la atracción por parte de la isla de Uradén, la cual estará acompañada de música, danzas y representaciones en canales iluminados con diversas presentaciones que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se recomienda reservar la experiencia completa con agencias de viajes participantes y que se encuentran www.visitmichoacan.com.mx o al teléfono 443 224 6187 .

Con un costo de 50 pesos y 30 más de estacionamiento, serán dos fines de semana con actividades programadas. La primera representación se realizará en un horario de 19:00 a 20:00 horas; de 20:10 a 20:30 horas será Andangutakua: cacería de patos; y la segunda representación será de 20:45 a 21:45 horas.

Mientras que el 01 de noviembre se tendrán tres presentaciones donde la población podrá disfrutar la Noche de Ánimas como es la tradición en la Isla de Urandén. La primera representación de la Comunidad en Canoas será de 19:00 a 20:00 horas; la segunda de 20:30 a 21:30 horas, y la tercera de 22:00 a 23:00 horas; desde las 19:00 horas se llevará a cabo el Festival de música tradicional y danzas en el Parador Turístico de Urandén.

BCT