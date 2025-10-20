Camina, respira y previene: evento rosa llega a los Filtros Viejos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las actividades de concientización por el mes rosa, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) invita a mujeres de todas las edades a participar en la Caminata Recreativa Rosa con senderismo, yoga y meditación, que se realizará el próximo 25 de octubre.

El punto de encuentro será en los Filtros Viejos, con horario de 8:00 a 12:00 horas. El evento tiene una cuota de recuperación de $50 pesos, pagadera el mismo día. Además, las primeras 70 participantes recibirán una playera conmemorativa gratuita.

🌸 Actividad abierta y dirigida a mujeres

💪 Incluye yoga, meditación y senderismo

📍 Filtros Viejos, Morelia | Costo: $50 | Registro: 443 826 4053

La jornada busca promover la salud integral y el bienestar físico y emocional de las mujeres, como parte de la campaña “Prevenir es vivir”, que impulsa acciones de sensibilización frente al cáncer de mama.