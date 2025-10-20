Camina, respira y previene: evento rosa llega a los Filtros Viejos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las actividades de concientización por el mes rosa, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) invita a mujeres de todas las edades a participar en la Caminata Recreativa Rosa con senderismo, yoga y meditación, que se realizará el próximo 25 de octubre.
El punto de encuentro será en los Filtros Viejos, con horario de 8:00 a 12:00 horas. El evento tiene una cuota de recuperación de $50 pesos, pagadera el mismo día. Además, las primeras 70 participantes recibirán una playera conmemorativa gratuita.
🌸 Actividad abierta y dirigida a mujeres
💪 Incluye yoga, meditación y senderismo
📍 Filtros Viejos, Morelia | Costo: $50 | Registro: 443 826 4053
La jornada busca promover la salud integral y el bienestar físico y emocional de las mujeres, como parte de la campaña “Prevenir es vivir”, que impulsa acciones de sensibilización frente al cáncer de mama.
La actividad es organizada por el Imcufide, con el respaldo del DIF Morelia, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva y el Ayuntamiento de Morelia.
