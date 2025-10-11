Camión sale del camino en la autopista Siglo XXI; conductor resulta ileso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión de carga salió del camino la mañana de este sábado en la autopista Siglo XXI, en el tramo Las Cañas-Feliciano, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, el incidente se registró en el kilómetro 298, lo que provocó la movilización de las unidades de emergencia y las autoridades locales. El personal de AMBUMED acudió al sitio y localizó al conductor, identificado como Aníbal, de 24 años de edad, quien se encontraba fuera del vehículo, un camión Kenworth blanco con placas 82-AF-9X.