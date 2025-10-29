Camión repartidor de Lala vuelca en la Siglo XXI; conductor resulta con lesiones leves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, un camión repartidor de la empresa Lala protagonizó una volcadura sobre la Autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 82, donde un vehículo Isuzu de tres y media toneladas, con placas JT-87-627 del estado de Jalisco, terminó volcado sobre su costado izquierdo.