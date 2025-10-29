Camión repartidor de Lala vuelca en la Siglo XXI; conductor resulta con lesiones leves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, un camión repartidor de la empresa Lala protagonizó una volcadura sobre la Autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 82, donde un vehículo Isuzu de tres y media toneladas, con placas JT-87-627 del estado de Jalisco, terminó volcado sobre su costado izquierdo.
Paramédicos de AMBUMED/Autopistas Michoacán acudieron de inmediato y localizaron a un solo ocupante, identificado como Brandon Abraham C., de 31 años de edad, quien conducía la unidad siniestrada. El hombre se encontraba consciente y orientado, con lesiones leves y signos de policontusiones, pero decidió no ser trasladado a un hospital.
Tras confirmar que no existía riesgo vital para el conductor, el personal médico se retiró del sitio. En tanto, Auxilio Vial y Guardia Nacional se hicieron cargo de las labores de abanderamiento y del retiro del camión, que fue remolcado a un corralón para los procedimientos correspondientes.
mrh