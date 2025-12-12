Camión de pasajeros provoca carambola y atropella a mujer en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer peatona resultó lesionada al ser arrollada por un vehículo que fue chocado por un camión pasajero, incidente en el que otro auto y una moto que estaban estacionados también resultaron afectados.

El aparatoso accidente se registró la mañana de este viernes, en las calles Niños Héroes y Cristóbal Colón, de la colonia Jardines de Catedral, de la ciudad de Zamora.

En el sitio se dieron cita los paramédicos de Rescate, quienes auxiliaron a la señora Cinthia Ch., de 41 años de edad, vecina del Fraccionamiento Los Encinos, misma que fue trasladada a un nosocomio para su atención médica.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron los peritajes correspondientes, asegurando el camión involucrado, uno de la marca International de la Ruta "Ecuandureo's", con placas de circulación A-48310-N.

También aseguraron un auto de la marca Chevrolet tipo Cruze, de color plata, con placas PFZ-147-G, así como la moto de la marca Italika AT110 de color rojo, con matrícula L1G45N y un Nissan Versa de color gris, con placas PLW-874-C, estos últimos se encontraban estacionados.

Las unidades fueron trasladadas a la base policial, esperando el reporte médico de la mujer lesionada y así los conductores lleguen a un convenio sobre los daños materiales o de lo contrario serán puestos a disposición de la autoridad competente para que se determinen responsabilidades.

BCT