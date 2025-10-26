Camión de pasajeros atropella a viejita, en la Valencia Segunda Sección, Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de la tercera edad resultó gravemente lesionada al ser arrollada por un camión de pasajeros, cuyo conductor abandonó la unidad motriz, en la ciudad de Zamora.
De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió la noche de este sábado, en la calle Cartagena casi esquina con Valladolid, de la colonia Valencia Segunda Sección y fue reportado por algunas personas al número de emergencias.
Al sitio de la emergencia se movilizaron paramédicos de Rescate, quienes le brindaron los primeros auxilios a la señora Rosa L., M., de 73 años de edad, vecina de la zona, persona que fue canalizada a un nosocomio para su adecuada atención médica.
Agentes de Tránsito Municipal aseguraron el camión involucrado, uno de la marca Mercedes Benz de la Ruta Roja, con placas A-48356N del Servicio Público, el cual fue enviado al corralón oficial y puesto a disposición de las autoridades competentes.
BCT