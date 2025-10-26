Camión de pasajeros atropella a viejita, en la Valencia Segunda Sección, Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de la tercera edad resultó gravemente lesionada al ser arrollada por un camión de pasajeros, cuyo conductor abandonó la unidad motriz, en la ciudad de Zamora.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió la noche de este sábado, en la calle Cartagena casi esquina con Valladolid, de la colonia Valencia Segunda Sección y fue reportado por algunas personas al número de emergencias.