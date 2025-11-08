Camión con refrescos vuelca en Ecuandureo; pobladores rapiñan la mercancía [VIDEO]

Ecuandureo, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025, un camión cargado con refrescos volcó en la carretera Zamora–Ecuandureo, sin que, por fortuna, se reportaran víctimas; sin embargo, la mercancía fue blanco de rapiña por parte de decenas de personas.

Los hechos ocurrieron en una zona de curvas cercana a la población de El Colecio, donde un tráiler de color verde, con rótulos de la refresquera Aga, se salió de control y terminó recostado sobre su lado derecho.

Al lugar acudieron elementos de policía y paramédicos, quienes, tras confirmar que no había lesionados, solicitaron el apoyo de grúas para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad siniestrada.

Una vez que el camión fue colocado nuevamente sobre sus ruedas, en cuestión de minutos la zona se llenó de civiles, entre ellos varios menores que aprovecharon la oportunidad para rapiñar los refrescos, sin que los policías presentes pudieran evitarlo.