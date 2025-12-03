¡Cambia tu sintonía! SMRTV se muda de frecuencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 3 de diciembre, la radio pública de Michoacán vivió un cambio histórico: después de 41 años, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) realizó el cambio de frecuencias para sus emisoras en Morelia y Zitácuaro.

A partir de ahora, los radioescuchas podrán sintonizar la señal en el 88.5 FM en la capital del estado y en el 103.1 FM en la región Oriente.