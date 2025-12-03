Cambia de sede el Congreso de Michoacán; diputados llaman a escuchar al sector salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la toma del Palacio Legislativo, ubicado en la avenida Madero, en Morelia, las y los diputados de la 76 Legislatura optaron por habilitar uno de los salones del hotel Grand Cantalagua para realizar la sesión de este miércoles.

Es de recordar que, desde el pasado lunes, la entrada del Congreso se encuentra tomada, así como el entronque en la avenida Ventura Puente y la avenida Acueducto, por parte de trabajadores y trabajadoras del sector salud.