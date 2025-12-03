Cambia de sede el Congreso de Michoacán; diputados llaman a escuchar al sector salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la toma del Palacio Legislativo, ubicado en la avenida Madero, en Morelia, las y los diputados de la 76 Legislatura optaron por habilitar uno de los salones del hotel Grand Cantalagua para realizar la sesión de este miércoles.
Es de recordar que, desde el pasado lunes, la entrada del Congreso se encuentra tomada, así como el entronque en la avenida Ventura Puente y la avenida Acueducto, por parte de trabajadores y trabajadoras del sector salud.
Al no tener las condiciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fue el de habilitar el salón Premium de dicho hotel, así como aprobar la modalidad híbrida para la sesión de este día; es decir, las y los legisladores que así lo decidan podrán sesionar virtualmente.
Si bien un grupo de empleados del sector salud acudió a las instalaciones del hotel, estos no han intentado entrar al lugar, afirmando que su manifestación se mantendrá pacífica.
Mientras que en la sede alterna se encuentran presentes 23 diputados, y de manera virtual se encuentran 4. La sesión tiene programada en la orden del día un total de 88 puntos.
El diputado Juan Carlos Barragán llamó a la creación de una comisión especial para atender a las y los manifestantes antes de comenzar la sesión; Sandra Olimpia Garibay consideró que la comisión era innecesaria, pero secundó el llamado a escuchar las exigencias de los trabajadores. En respuesta, la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, afirmó que sí se le ha dado atención al sector salud y adelantó que siempre habrá apertura desde la legislación para escucharles.
rmr