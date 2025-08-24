Camécuaro y Cupatitzio, en Michoacán, ideales para escaparte un fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán posee importantes espacios naturales que actúan como pulmones para el estado y sus habitantes. Estos lugares son esenciales en el combate al cambio climático y, son el hogar de una rica flora y fauna, que protegen la valiosa biodiversidad.

En el marco del Día Internacional de los Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la conservación de estos espacios naturales. La entidad cuenta con valiosos tesoros como el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio y el Parque Nacional Lago de Camécuaro.