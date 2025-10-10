Calaveritas de azúcar, tradición que pasa de generación en generación

"Aprendí gracias a mi madre; a mi madre le enseñó mi abuela y a mi abuela le enseñó mi bisabuela; es un tema generacional, heredado de mi bisabuela y es un orgullo portarlo y con los talleres que daré es una manera de transmitir la tradición con lo que se hacen las calaveritas de azúcar y que debe cuidarse como yo lo he hecho junto con mi familia", dice.

Las figuras de azúcar deben estar a la venta el 30 y 31 de octubre, inclusive el 01 de noviembre, por lo que el proceso de creación es lento, en cazo de cobre y en moldes de barro; desde la calaverita y ángeles, son algunas de las figuras que se realizan.

Elaborarlas, dejarlas secar y decorar es un proceso largo, refiere, pero que a su tiempo es un "gran trabajo para culminar el día que se esperan las Ánimas".

Los padrinos o personas de las comunidades que ponen los altares y esperan a los muertos, explica, son quienes adquieren las calaveritas de azúcar para colocarlos en la ofrenda.