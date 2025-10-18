Café La Lucha reporta desabasto temporal por clima y cosecha en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Café La Lucha, con sede en Uruapan, informó este sábado a través de sus redes sociales oficiales que enfrenta un desabasto de café en sus sucursales debido a complicaciones en su proceso de producción, provocadas por el cambio de clima en la región y el inicio del periodo de cosecha.

El anuncio fue compartido la tarde de este sábado en su cuenta de Facebook, donde explican que, como resultado de esta situación, la distribución de café está siendo intermitente en cada sucursal, aunque confían en que pronto se restablezca el suministro habitual.

“Estamos surtiendo de forma intermitente en cada una, confiamos que en poco tiempo volveremos a tener venta de café con normalidad, de antemano les ofrecemos una disculpa”, indica el comunicado.