Caen tres menores de edad con armas largas en Michoacán; FGR les imputa delito federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra tres personas menores de edad por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La información fue confirmada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con sede en Michoacán, tras obtener el fallo de un juez de Control. Se les acusa del delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el expediente, el pasado 27 de octubre, elementos de la Guardia Civil detectaron a los jóvenes a bordo de motocicletas en la colonia El Saucito, municipio de Puruándiro, portando armas de fuego. Al ser detenidos, se les aseguró un arma de fuego corta tipo escuadra, un arma larga tipo fusil, tres cargadores, 10 cartuchos útiles, un casco balístico y un chaleco táctico.

El juez dictaminó prisión preventiva oficiosa para los tres menores y otorgó 30 días para el cierre de la investigación complementaria. La identidad de los imputados se mantiene reservada por tratarse de menores de edad.