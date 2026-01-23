Caen remesas en Michoacán; Semigrante atribuye disminución a las políticas de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al quedar por debajo de la media nacional con 5.1 por ciento, la Secretaría del Migrante (Semigrante) reconoció que Michoacán tuvo una disminución considerable en el tema de las remesas.

Con una disminución entre 250 millones y 300 millones de dólares, enfatizó que las políticas migratorias que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos ha conllevado a esta reducción considerable, toda vez que los paisanos y connacionales tienen miedo de salir de sus casas ante las redadas que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (por sus siglas en inglés, ICE) en las calles y áreas de trabajo.

