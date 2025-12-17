Caen miembros de célula criminal por extorsión a limoneros en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto que involucró a fuerzas federales y autoridades locales, tres hombres fueron detenidos en Apatzingán, por su presunta participación en una célula delictiva vinculada con la extorsión de productores de limón. Los detenidos pertenecerían a un grupo criminal que ha sembrado el terror en la región limonera, utilizando drones, explosivos y el cobro de cuotas como herramientas para ejercer el control sobre los citricultores.

Los tres individuos fueron arrestados como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que busca frenar la creciente violencia en el estado y erradicar las prácticas de extorsión que afectan a miles de familias productoras. Durante el operativo, se aseguraron armas, cartuchos, equipos de comunicación y artefactos explosivos, así como drones que supuestamente eran utilizados para realizar sus extorsiones a distancia.

Los detenidos fueron identificados como Juan Ramón Zepeda Ayala, alias “Chaparro”, Juan Manuel Salas Vázquez y José de Jesús González Ureña, alias “Chuy”. Según las autoridades, Zepeda Ayala era el líder de la célula criminal y se encargaba de la logística de armamento y explosivos, mientras que los otros dos detenidos participaban activamente en las extorsiones contra los productores.

Las fuerzas federales, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), han intensificado su lucha contra la violencia en Michoacán. A través de la incautación de evidencia clave, como controles de drones y piezas de armas de fuego, el Gabinete de Seguridad subraya su compromiso con la seguridad de la región, particularmente en áreas rurales afectadas por la violencia organizada.