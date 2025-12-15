Caen 6 en campamento criminal de Colima; indagan posible vínculo con ataque de explosivos en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis personas fueron detenidas durante un operativo de fuerzas federales y estatales en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán, Colima, donde se desmanteló un campamento criminal.
Las autoridades confirmaron que los detenidos podrían estar relacionados con el atentado con coche bomba ocurrido el pasado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, hecho que dejó seis personas sin vida.
La acción fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con apoyo de la Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, como parte de las acciones del Plan Michoacán y la Estrategia Nacional de Seguridad. También participaron elementos de la V Región Militar y la 20ª Zona Militar.
En el sitio se aseguraron armas largas y cortas, cartuchos útiles, droga, equipo táctico y otros objetos que ya se encuentran bajo análisis ministerial.
El campamento criminal estaba ubicado en una zona limítrofe con Michoacán, considerada estratégica por su cercanía con rutas utilizadas por grupos delictivos. Las autoridades indicaron que los primeros indicios vinculan a los detenidos con los hechos violentos registrados en Coahuayana, donde una camioneta cargada con explosivos fue detonada frente a la base de la Policía Comunitaria, provocando la muerte de al menos seis personas.
Este es el primer operativo que establece una conexión directa entre presuntos miembros del crimen organizado y el atentado en Michoacán, considerado uno de los más graves en los últimos años por el uso de tácticas explosivas en zonas pobladas.
Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien continuará las investigaciones para esclarecer su participación exacta en los hechos.
rmr