Caen 6 en campamento criminal de Colima; indagan posible vínculo con ataque de explosivos en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis personas fueron detenidas durante un operativo de fuerzas federales y estatales en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán, Colima, donde se desmanteló un campamento criminal.

Las autoridades confirmaron que los detenidos podrían estar relacionados con el atentado con coche bomba ocurrido el pasado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, hecho que dejó seis personas sin vida.