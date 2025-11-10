Caen 5 con fusiles y chalecos con siglas delictivas en Michoacán; dos son menores de edad

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron en dos acciones diferentes el aseguramiento de cinco hombres en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico con siglas alusivas a una célula delincuencial.

En el primer hecho, agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaban patrullajes preventivos efectuados en la colonia Del Seguro, donde llevaron a cabo el aseguramiento de cuatro hombres, entre los que se encontraban dos menores de edad, quienes llevaban consigo cuatro fusiles de los calibres 7.62X39 y 5.56X45 milímetros. También se les decomisaron mil 220 municiones, cargadores y chalecos con distintivos de un grupo criminal.