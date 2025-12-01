Cae hombre acusado de abuso sexual y tentativa de homicidio contra un niño en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis Fernando “N”, presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio en agravio de un niño en este municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el 20 de octubre, el imputado pidió al menor que lo acompañara a realizar un supuesto cobro; sin embargo, durante el trayecto lo agredió sexualmente y posteriormente lo golpeó hasta dejarlo inconsciente.

El niño fue auxiliado por una persona que pasaba por la zona, mientras que el presunto agresor huyó del lugar.

Tras la denuncia presentada ante el CJIM Uruapan, se integró la Carpeta de Investigación, mediante la cual se estableció la posible participación del señalado y se solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de Policía de Investigación ejecutaron el mandato judicial y presentaron a Luis Fernando “N” ante un Juez de Control, quien en las próximas horas definirá su situación legal.

