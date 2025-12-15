Cae grupo ligado al secuestro de joven en Uruapan; ya enfrentaban otros cargos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, cumplimentó orden de aprehensión contra Juan Manuel “N”, Dioselyn “N”, Jesús “N” y Luis Alberto “N”, por su presunta participación en el secuestro de un joven ocurrido en Uruapan.

Los hechos se registraron el 10 de diciembre de 2021, cuando la víctima realizaba sus labores en una distribuidora de carne ubicada en la colonia La Mora. En ese momento, Jesús “N”, acompañado por otras personas, descendió de un vehículo y, mediante el uso de un arma de fuego, privó de la libertad al joven, a quien introdujo en la cajuela de un automóvil.

Un compañero de trabajo intentó seguir al vehículo, pero Luis Alberto “N” y Dioselyn “N”, a bordo de otro automóvil, le cerraron el paso, asegurándole que al joven no le ocurriría nada.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a un domicilio donde permaneció atada y vendada, mientras los investigados realizaban llamadas a un familiar para exigir un rescate económico a cambio de su liberación.

Derivado de estas exigencias, se realizaron dos entregas de dinero en un punto acordado, en el que participó uno de los cómplices acompañado por Dioselyn “N”. Más tarde, la víctima fue dejada en libertad.

Durante las investigaciones, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Juan Manuel “N”, Dioselyn “N”, Jesús “N” y Luis Alberto “N”, por lo que se solicitó la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en reclusión, debido a que los investigados se encuentran relacionados en otros hechos.

