Cae "El Botox", principal extorsionador de limoneros en Apatzingán y señalado en crimen de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras autoridades federales, fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente.
De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, “El Botox” era identificado como el principal extorsionador de productores de limón en Apatzingán y sus alrededores, además de estar vinculado con múltiples homicidios.
Su captura representa un golpe importante contra las estructuras criminales que operan en Michoacán, particularmente en municipios como Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec.
La detención de este objetivo prioritario ocurre a tres meses del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de la región, crimen por el cual “El Botox” fue señalado como autor intelectual.
