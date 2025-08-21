Cae 0.6% el gasto federalizado a estados en 2025; Michoacán, entre los más afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el primer semestre de 2025, Michoacán fue uno de los seis estados del país con mayor reducción en el gasto federalizado, al registrar una caída del 5.5% en términos reales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) citados por El Economista.

El gasto federalizado —que incluye recursos que la Federación transfiere a estados y municipios— ascendió a 1.4 billones de pesos en la primera mitad del año. Esta cifra representó una baja de 0.6% a tasa anual ajustada por inflación, rompiendo una racha de tres años consecutivos con aumentos en este rubro.

La importancia de estos recursos radica en que representan, en promedio, el 85% de los ingresos estatales —sin contar financiamiento ni a la Ciudad de México—, por lo que su disminución puede afectar directamente servicios como salud, educación o infraestructura.

¿Qué se redujo?

Aunque las participaciones federales (parte no programable y de libre uso para los gobiernos locales) aumentaron 3.5% en el semestre, el resto de los componentes del gasto federalizado sufrieron retrocesos.

Las aportaciones federales, destinadas a áreas como salud, educación y seguridad, se redujeron 2.9% real. Los convenios de descentralización cayeron 15.5% y el ramo de protección social en salud, 13.6%. En tanto, no se asignaron recursos mediante convenios de reasignación.