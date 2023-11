Cada centavo de la UMSNH se aplicará correctamente, afirma rectora

Yo me preguntaba qué es lo que a mí me motiva como rectora a trabajar y levantarme todos los días con el mejor de los ánimos y donde no se siente el cansancio, precisamente ver a los estudiantes y a las estudiantes con esta actitud de querer participar en todas las actividades culturales, deportivas, académicas porque eso es lo que les va a permitir a ustedes construir un mejor futuro”

Yarabí Ávila