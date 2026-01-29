Cabildo de Taretan designa autoridades provisionales tras fallecimiento del alcalde

Durante una transmisión oficial, se informó que la maestra Haydee Mendoza Sandoval rindió protesta como presidenta municipal provisional, mientras que la licenciada Atzimba Cabrera Martínez asumió el cargo de síndica municipal, en tanto el Congreso del Estado determina el nombramiento definitivo.

La decisión se sustenta en el artículo 66, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece que, ante una ausencia definitiva del presidente municipal, la síndica asumirá las funciones del cargo con todas las atribuciones legales y administrativas correspondientes, hasta que el Poder Legislativo designe a la nueva autoridad.

Durante el acto protocolario, ambas funcionarias protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Michoacán y las leyes que de ellas emanan, comprometiéndose a desempeñar sus funciones en favor del municipio.