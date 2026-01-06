Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Pátzcuaro: ¡todo un éxito! Miles de niñas y niños vivieron una noche mágica

El presidente municipal, Julio Arreola, acompañó los momentos principales de la noche y protagonizó uno de los instantes más simbólicos en la Plaza Vasco de Quiroga, al entregar las llaves de Pátzcuaro a los Reyes Magos, frente a las familias reunidas.

La actividad inició con la Eucaristía en el Santuario de Guadalupe y, al concluir, los Reyes Magos hicieron su aparición para dar inicio a la cabalgata por las principales calles hasta llegar al corazón de la ciudad, donde se realizó el momento central del evento.

Como parte de estas celebraciones, este martes 6 de enero a las 18:00 horas, se invita a la población a compartir en familia la Rosca de Reyes en la Plaza Vasco de Quiroga, en un convivio especialmente pensado para niñas y niños.