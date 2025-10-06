Caída del precio del limón en el Valle de Apatzingán, por sobreproducción: Bedolla

En conferencia de prensa, enfatizó que se trata de un tema del mercado y que, tras las lluvias, tanto Colima como Michoacán tienen una sobreproducción del fruto, lo que ha orillado a que el precio sea menor a lo esperado.

"Es un tema del mercado; en esta época se da la máxima producción del limón de Colima y de Michoacán, hay una sobreoferta del producto y la Central de Abastos de México es quien marca el precio, el cual tiende a caer en agosto-septiembre y se recupera a mediados y finales de octubre", dijo.