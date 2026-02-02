C5 Michoacán, una red de protección integral para las familias michoacanas: SSP

Mediante el uso de herramientas tecnológicas, el sistema de vigilancia permite detectar comportamientos inusuales, identificar vehículos robados, así como apoyar en la localización de personas relacionadas con investigaciones o reportes de desaparición.

De manera integral, el C5 centraliza el videomonitoreo con la atención de las líneas de Emergencias 911 y Denuncia Anónima 089, además de sistemas de geolocalización que facilitan una respuesta inmediata ante distintos incidentes. A ello se suma la aplicación móvil 911 Michoacán, que permite realizar reportes y activar un botón de pánico de forma directa.

El centro de mando opera las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal capacitado para recibir y canalizar reportes de emergencia, coordinar la respuesta de corporaciones de seguridad, servicios médicos y protección civil, así como atender situaciones de crisis.

A través de la colaboración interinstitucional y el modelo de trabajo conjunto, el C5 Michoacán articula acciones con los tres órdenes de gobierno y fiscalías. Su capacidad técnica destaca por la operación de la Red Estatal de Radiocomunicación, cuya cobertura alcanza más del 80 por ciento del estado, sirviendo como soporte para la atención de emergencias y la seguridad pública.

