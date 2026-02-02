Michoacán

C5 Michoacán, una red de protección integral para las familias michoacanas: SSP

6 mil cámaras y 56 arcos carreteros, atención permanente a las líneas 911 y 089
C5 Michoacán, una red de protección integral para las familias michoacanas: SSP
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán opera como una pieza clave en la seguridad pública del estado, al integrar tecnología, videovigilancia y personal especializado para la atención de emergencias y la prevención del delito.

El C5 cuenta con cerca de seis mil cámaras de videovigilancia distribuidas en zonas urbanas, carreteras y espacios públicos, así como 56 arcos carreteros con lectores de placas, lo que permite mantener monitoreo permanente en distintos puntos de la entidad. Además, este sistema se encuentra enlazado a 11 Subdirecciones Regionales.

CORTESÍA

Mediante el uso de herramientas tecnológicas, el sistema de vigilancia permite detectar comportamientos inusuales, identificar vehículos robados, así como apoyar en la localización de personas relacionadas con investigaciones o reportes de desaparición.

De manera integral, el C5 centraliza el videomonitoreo con la atención de las líneas de Emergencias 911 y Denuncia Anónima 089, además de sistemas de geolocalización que facilitan una respuesta inmediata ante distintos incidentes. A ello se suma la aplicación móvil 911 Michoacán, que permite realizar reportes y activar un botón de pánico de forma directa.

El centro de mando opera las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal capacitado para recibir y canalizar reportes de emergencia, coordinar la respuesta de corporaciones de seguridad, servicios médicos y protección civil, así como atender situaciones de crisis.

A través de la colaboración interinstitucional y el modelo de trabajo conjunto, el C5 Michoacán articula acciones con los tres órdenes de gobierno y fiscalías. Su capacidad técnica destaca por la operación de la Red Estatal de Radiocomunicación, cuya cobertura alcanza más del 80 por ciento del estado, sirviendo como soporte para la atención de emergencias y la seguridad pública.

SHA

C5 Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com