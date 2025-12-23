Cómo proteger a tus mascotas del ruido y pirotecnia

Para protegerlos, se recomienda mantener a las mascotas dentro de casa en espacios tranquilos, acondicionar una zona segura con mantas, reproducir música relajante y, si es necesario, utilizar feromonas o tranquilizantes naturales previa consulta veterinaria. También es importante no dejarlos solos durante los horarios más conflictivos, como la medianoche del 24 y 31 de diciembre.

Otro punto crucial es la identificación. Si una mascota entra en pánico y huye, una placa o chip puede marcar la diferencia para que regrese a casa, por ello es recomendable reforzar los cuidados y generar conciencia entre familiares y vecinos sobre los efectos negativos de la pirotecnia.

Finalmente, organizaciones de protección animal insisten en que la diversión humana no debe traducirse en sufrimiento para los seres más vulnerables. La empatía comienza por casa, y cuidar a nuestras mascotas también es una forma de celebrar en paz y con responsabilidad estas fiestas.

