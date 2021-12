¿Cómo funcionará el descuento en placas para vehículos usados durante enero?

Vehículos de entre 50 mil y 60 mil pesos, tendrán un descuento del 30 por ciento, en tanto que automotores con valor de entre 60 mil y 80 mil pesos, obtendrán un descuento del 20 por ciento, y vehículos de entre 80 mil y 100 mil pesos, tendrán un descuento del 10 por ciento.

Debido a las prisas con que se aprobó la Ley de Ingresos en la mañana del 24 de diciembre, la legisladora por el PRI no se percató que la propuesta que hizo no se avaló para todo el año, sino solamente durante el mes de enero, por lo que para dueños de vehículos con un valor de entre 80 y 100 mil pesos, conviene mejor no informarlo pues el descuento general por pronto pago será mayor en enero que por informar el valor del vehículo.