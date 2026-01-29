Cómo denunciar abusos de la Guardia Civil en Michoacán: línea directa para ciudadanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si alguna vez has sido testigo o víctima de un abuso por parte de algún agente de la Guardia Civil, ahora tienes una forma rápida y directa de denunciarlo. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán acaba de poner en marcha una nueva línea de denuncia para que tu voz se escuche. ¡Y lo mejor es que es súper fácil!
Solo tienes que llamar al 443 315 8171 o escribir un correo a oficialuaissp@michoacan.gob.mx para hacer tu reporte. Así de simple.
¿Y por qué es importante? Porque cada denuncia ayuda a que haya más transparencia, más justicia y más seguridad para todos. No importa si eres testigo o si tú mismo has sufrido algún abuso, tu denuncia cuenta para construir una Michoacán más segura y sin impunidad.
La SSP enfatiza que tus reportes son cruciales para promover la legalidad y mejorar la seguridad en el estado. La idea es que cualquier queja sea atendida de manera justa y sin represalias, para que los michoacanos se sientan más seguros y respaldados por su policía.
SHA