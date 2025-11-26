¿Cómo ayuda Profeco a las familias de Michoacán? Te contamos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció su participación activa en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante talleres de Tecnologías Domésticas y un censo casa por casa, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y atender directamente las necesidades ciudadanas.

Durante el arranque de la Feria del Bienestar en Morelia, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que esta participación cumple con la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de “gobernar con el pueblo y para el pueblo”.

“La Profeco forma parte de este Plan porque entendemos que proteger la economía familiar es proteger la dignidad y el bienestar de las y los mexicanos”, expresó Escalante.

En las ferias —que recorrerán 13 regiones de Michoacán— se imparten talleres prácticos para enseñar a las familias a fabricar productos domésticos, ahorrar recursos y generar ingresos propios. Además, se instalarán módulos de orientación sobre economía familiar, consumo responsable y derechos del consumidor.

Atención directa en los hogares

Como parte del operativo, personal de Profeco también participa en un censo puerta por puerta. “Escuchamos con humildad cada historia que nos cuentan en su puerta. Atendemos con eficiencia cada abuso que nos denuncian”, dijo Escalante Ruiz.

“El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia no es un eslogan: es el movimiento que toca su puerta para saber cuáles son sus necesidades”, añadió el funcionario.

Acciones por la paz y contra la violencia

El titular de Profeco destacó que a estas acciones se suma el programa Sí al desarme, sí a la paz, al reconocer que el bienestar económico no es posible sin condiciones de seguridad en los hogares.

En el evento también participaron representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Economía, quienes reiteraron que el objetivo es no dejar a nadie atrás en la construcción de paz y justicia en Michoacán.

SHA