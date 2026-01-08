Cártel de Santa Rosa, detrás de los hechos de Cuitzeo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Cártel de Santa Rosa estaría detrás de los hechos registrados este jueves en Cuitzeo, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, indicó que personal de investigación encontró cuatro torsos en costales y bolsas, es decir, cuatro personas, pero aclaró que se trataba de un dato preliminar hasta las 9:30 horas.

Inclusive, refirió que estarían relacionados con los hechos registrados el lunes pasado, cuando el ingreso se dio por Guanajuato y dejaron los cuerpos en bolsas. Posteriormente —señaló— se retiraron.

"A diferencia de este hecho del lunes, el día de hoy hacen algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas, y esto es muy común del Cártel de Santa Rosa, que deja rosas posterior a ciertos hechos delictivos y, por ahí, puede venir esta línea de investigación", refirió.

Es de mencionar que este descubrimiento se dio tras el hallazgo de cuerpos desmembrados en las inmediaciones de la plaza comercial de Cuitzeo, donde también se registró un incendio en su interior, el cual fue atendido por cuerpos de auxilio locales.

La zona permanece bajo resguardo de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales.

-