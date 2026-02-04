Cáncer de mama y próstata, principales causas de muerte por tumores en adultos mayores: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2024, en México se registraron 95 mil 108 muertes por tumores malignos, lo que representa una tasa de 73.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra representa un incremento respecto a 2015, cuando la tasa era de 65.0.

Del total de defunciones por cáncer, el 52.5 por ciento correspondió a mujeres y el 47.5 por ciento a hombres. Entre las mujeres mayores de 60 años, el cáncer de mama fue la principal causa de muerte, con una tasa de 51.9 por cada 100 mil habitantes; mientras que, en los hombres del mismo grupo de edad, el cáncer de próstata lideró con una tasa de 97.9.

En lo que respecta a egresos hospitalarios en clínicas particulares, se reportaron 57 mil 19 casos por tumores malignos, de los cuales el 57.9 por ciento fueron mujeres. Las entidades con mayor proporción de egresos hospitalarios por cáncer fueron Ciudad de México (18.9%), Nuevo León (9.0%) y Jalisco (8.5%).

Para Michoacán, la tasa de defunciones por cáncer fue de 70.2 por cada 100 mil habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional. En cuanto a morbilidad, Michoacán concentró el 4.7 por ciento de los egresos hospitalarios por tumores malignos registrados en clínicas privadas del país.

Los datos fueron publicados por el INEGI en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero. La información se basa en las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) y en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del año 2024.

