Cámaras de vigilancia ilegales aseguradas en Jacona: SSP

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de un operativo interinstitucional coordinado entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Guardia Nacional (GN), y la Policía Municipal de Jacona, se aseguró un circuito de videovigilancia conformado por nueve cámaras, presuntamente utilizado por un grupo de la delincuencia organizada.

Los hechos se registraron en las calles Manuel Doblado e Isabel la Católica de la colonia Nueva España; así como en las calles Zaragoza Oriente. y Pino Suárez de la colonia Centro, sitios donde fueron detectados y asegurados los dispositivos, los cuales estaban instalados en diversos domicilios sin el consentimiento de sus propietarios.