¿Buscas trabajo? Habrá Feria de Empleo en Morelia y otros 4 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 en cinco municipios de la entidad, dirigida especialmente a jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral formal, aunque el evento es abierto para todo público mayor de 18 años.
El miércoles 27 de agosto la feria se realizará simultáneamente en cuatro municipios: en Lázaro Cárdenas tendrá lugar en el salón Estibadores CROM ubicado en avenida Rector Hidalgo 597, colonia Centro; en Morelia se llevará a cabo en las canchas de tenis del deportivo Venustiano Carranza; la sede de Uruapan será en la Unidad Profesional de la UMSNH, avenida Lázaro Cárdenas S/N, colonia Revolución; mientras que en Zamora se realizará en la plaza principal.
La feria se trasladará a Zitácuaro el jueves 28 de agosto y se realizará en el jardín central “Lic. Benito Juárez García”. El horario será de 09:00 a 14:00 horas en todas las sedes.
Claudio Méndez Fernández, titular de la Sedeco, destacó que "esta feria representa un esfuerzo coordinado entre gobierno federal, estatal e iniciativa privada para brindar oportunidades reales y formales de empleo a las y los michoacanos. Estamos comprometidos con generar las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes y toda la ciudadanía encuentren trabajo digno y bien remunerado, impulsando así el crecimiento económico de nuestra entidad".
Las y los asistentes podrán acceder a múltiples vacantes laborales, realizar entrevistas directas con empleadores, recibir orientación laboral especializada y conocer programas gubernamentales de apoyo al empleo. El evento contará con la participación de empresas locales, regionales y nacionales que ofrecerán vacantes en diversos sectores económicos, desde servicios hasta industria y comercio.
Las personas interesadas pueden solicitar más información vía WhatsApp al 4431009526.
