¿Buscas trabajo? Habrá Feria de Empleo en Morelia y otros 4 municipios de Michoacán

La feria se trasladará a Zitácuaro el jueves 28 de agosto y se realizará en el jardín central “Lic. Benito Juárez García”. El horario será de 09:00 a 14:00 horas en todas las sedes.

Claudio Méndez Fernández, titular de la Sedeco, destacó que "esta feria representa un esfuerzo coordinado entre gobierno federal, estatal e iniciativa privada para brindar oportunidades reales y formales de empleo a las y los michoacanos. Estamos comprometidos con generar las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes y toda la ciudadanía encuentren trabajo digno y bien remunerado, impulsando así el crecimiento económico de nuestra entidad".

Las y los asistentes podrán acceder a múltiples vacantes laborales, realizar entrevistas directas con empleadores, recibir orientación laboral especializada y conocer programas gubernamentales de apoyo al empleo. El evento contará con la participación de empresas locales, regionales y nacionales que ofrecerán vacantes en diversos sectores económicos, desde servicios hasta industria y comercio.

Las personas interesadas pueden solicitar más información vía WhatsApp al 4431009526.

RYE