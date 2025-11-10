Michoacán

¿Buscas trabajo? Amazon abre vacantes en Michoacán

Sueldo base de $9,250 + bonos y prestaciones
Capacitación gratuita y oportunidades de crecimiento
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, abrió una nueva vacante como Asociado de Estación de Entrega en el municipio de Tarímbaro, ofreciendo empleo físico de tiempo completo con un sueldo base de 9 mil 250 pesos mensuales, además de bonos, vales de despensa y prestaciones adicionales.

Esta posición representa una oportunidad significativa para quienes buscan empleo temporal en la región, ya que no sólo ofrece un ingreso estable, sino también desarrollo profesional y entrenamiento gratuito en tecnologías de punta.

Principales actividades:

  • Clasificar y cargar paquetes de hasta 20 kg

  • Usar patín hidráulico y bandas transportadoras

  • Organizar y despachar vehículos de reparto

  • Llenar formatos, etiquetas e inventario

  • Mantener orden y limpieza en zona de trabajo

El centro de trabajo se ubica en Kilómetro 6.5 de la carretera Morelia-Salamanca, en Tarímbaro, dentro de un almacén climatizado con horarios fijos diurnos o nocturnos.

Turnos de día: 8 horas, 48 horas semanales

Turnos nocturnos: 7 horas, 40 horas semanales

Ambiente: Casual, seguro y con equipo de protección

Requisitos básicos

  1. Ser mayor de 18 años

  2. Contar con secundaria terminada

  3. Aprobar una verificación de antecedentes, prueba médica y antidoping

  4. Contar con documentos oficiales (INE, CURP, NSS, RFC, CLABE)

¿Qué ofrece Amazon?

  • Bono de puntualidad

  • Bono de asistencia

  • Vales de despensa

  • Seguro médico y de vida

  • Fondo de ahorro

  • Transporte de personal en zonas delimitadas

  • Entrenamiento en tecnología y procesos

  • Ambiente inclusivo y trabajo en equipo

Ideal para personas con buena condición física, dispuestas a caminar entre 5 y 10 km diarios, trabajar bajo presión, usar apps móviles, turnarse en horarios variables y operar en entornos industriales con ruido o temperaturas cambiantes.

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de Amazon Jobs, seleccionar la vacante en Tarímbaro y seguir el proceso de aplicación. La empresa brindará orientación previa al primer día de trabajo.

