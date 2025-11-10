¿Buscas trabajo? Amazon abre vacantes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, abrió una nueva vacante como Asociado de Estación de Entrega en el municipio de Tarímbaro, ofreciendo empleo físico de tiempo completo con un sueldo base de 9 mil 250 pesos mensuales, además de bonos, vales de despensa y prestaciones adicionales.

Esta posición representa una oportunidad significativa para quienes buscan empleo temporal en la región, ya que no sólo ofrece un ingreso estable, sino también desarrollo profesional y entrenamiento gratuito en tecnologías de punta.