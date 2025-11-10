¿Buscas trabajo? Amazon abre vacantes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, abrió una nueva vacante como Asociado de Estación de Entrega en el municipio de Tarímbaro, ofreciendo empleo físico de tiempo completo con un sueldo base de 9 mil 250 pesos mensuales, además de bonos, vales de despensa y prestaciones adicionales.
Esta posición representa una oportunidad significativa para quienes buscan empleo temporal en la región, ya que no sólo ofrece un ingreso estable, sino también desarrollo profesional y entrenamiento gratuito en tecnologías de punta.
Clasificar y cargar paquetes de hasta 20 kg
Usar patín hidráulico y bandas transportadoras
Organizar y despachar vehículos de reparto
Llenar formatos, etiquetas e inventario
Mantener orden y limpieza en zona de trabajo
El centro de trabajo se ubica en Kilómetro 6.5 de la carretera Morelia-Salamanca, en Tarímbaro, dentro de un almacén climatizado con horarios fijos diurnos o nocturnos.
Turnos de día: 8 horas, 48 horas semanales
Turnos nocturnos: 7 horas, 40 horas semanales
Ambiente: Casual, seguro y con equipo de protección
Ser mayor de 18 años
Contar con secundaria terminada
Aprobar una verificación de antecedentes, prueba médica y antidoping
Contar con documentos oficiales (INE, CURP, NSS, RFC, CLABE)
Bono de puntualidad
Bono de asistencia
Vales de despensa
Seguro médico y de vida
Fondo de ahorro
Transporte de personal en zonas delimitadas
Entrenamiento en tecnología y procesos
Ambiente inclusivo y trabajo en equipo
