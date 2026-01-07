¿Buscas equipo dental? UMSNH remata mobiliario en Morelia, checa cómo conseguirlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres estudiante, profesional del área de salud o tienes una clínica dental, esta oportunidad podría interesarte: la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó su primera convocatoria para vender unidades dentales en desuso, en buen estado, a través de adjudicación directa.

La venta se realizará del 7 al 9 de enero de 2026, en las instalaciones de la Facultad de Odontología (Calzada Ventura Puente s/n, Col. Chapultepec Norte), en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Equipos disponibles y precios:

Unidad Dental modelo 0499, marca Gntus – $6,064.00

Unidad Dental modelo 3000, marca Lobo – $4,428.00

Unidad Dental modelo CX249-21, marca Fusión – $13,600.00

Estas unidades fueron retiradas del servicio en diciembre de 2025, tanto del área de Posgrado como de la Facultad de Odontología.

¿Cómo adquirirlas?

Los interesados deberán realizar un depósito bancario a la cuenta de la UMSNH en BBVA (número: 0104719603, CLABE: 012470001047196031) y presentar el comprobante de pago del 12 al 16 de enero de 2026, en la Dirección de Patrimonio Universitario (Zarzamora No. 99 esquina Nuez, Fracc. Vista Hermosa, Morelia), en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Posteriormente, se agendará la entrega de las unidades dentales entre el 19 y el 21 de enero de 2026.